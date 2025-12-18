Россиянам рассказали, почему зимой чаще болит желудок

Зимой дискомфорт в желудке может ощущаться чаще, но отнюдь не из-за холодов. Пищеварение ухудшается скорее из-за стресса, который многие испытывают в конце года, и более тяжелой пищи. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«В холодное время года обычно меняется рацион: чаще хочется согреться горячим чаем, кофе или какао. А летние легкие овощные салаты и диетические блюда уступают на столе место сытным наваристым супам, жирному мясу, картофелю, выпечке, жареной пище», — сказала Кашух.

Чтобы переработать тяжелую пищу, желудок вынужден работать интенсивнее, а печень и желчный пузырь — вырабатывать больше желчи. Появляется чувство переполнения и тяжести в животе, отметила специалист.

Кроме того, обратила внимание Кашух, зимой часто уменьшаются физические нагрузки, которые также влияют на пищеварение.

