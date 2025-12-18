На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист рассказал о необходимости предварительного договора при покупке жилья

Юрист Шабалин: предварительный договор доказывает желание продавца продать жилье
true
true
true
close
Shutterstock

Для того чтобы при покупке вторичного жилья не столкнуться с «бабушкиной схемой», важно тщательно оформлять все документы. Об этом kp.ru рассказал кандидат юридических наук, топ-юрист рынка недвижимости и автор серии книг «Сделки с недвижимостью» Вадим Шабалин.

Эксперт посоветовал заключать предварительный договор, который может защитить от проблем при покупке жилья.

«Предварительный договор, где прописывается порядок будущей сделки, и предоплата за 7-10 дней до нее — одно из возможных доказательств, что продавец действительно выразил волю жилье продать», — подчеркнул он.

По словам юриста, в этом вопросе также поможет нотариальное согласие детей собственника, если он заявляет о намерении переехать к ним.

Уголовный адвокат, бывший следователь Антон Тащилин до этого предупредил, что в ситуации высоких рисков покупателям вторичной недвижимости стоит принимать меры безопасности. По его словам, необходимо оформлять нотариальную форму сделки, вести видеофиксацию и соблюдать ряд других рекомендаций.

Ранее эксперт объяснила, как читать выписку из ЕГРН при покупке квартиры.

