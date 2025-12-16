На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт объяснила, как читать выписку из ЕГРН при покупке квартиры

Специалист Семкина: в выписке из ЕГРН важен пункт Правопритязания
Shutterstock

При покупке квартиры важно сверить данные с Единым государственным реестром недвижимости (ЕГРН), заказав выписку из госреестра. Подать запрос можно через «Госуслуги». Об этом в интервью ЕАН напомнила заместитель руководителя управления Росреестра по Свердловской области Ирина Семкина.

Особое внимание она посоветовала обратить на пункт «Правопритязания», в котором содержится информация о том, есть ли у квартиры другие владельцы, не находится ли жилье под арестом.

«Наличие в выписке из ЕГРН сведений о правопритязаниях свидетельствует о проведении в отношении объекта недвижимости юридически значимых действий, которые могут повлиять на объем прав будущего правообладателя», — отметила эксперт.

Необходимо обстоятельно выяснить у продавца, какие действия совершались с объектом недвижимости и совершаются в настоящее время, добавила она.

Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев до этого говорил, что при покупке квартиры важно не только провести юридическую проверку документов, но и оценить, реальны ли намерения у продавца, вплоть до запроса справок из психоневрологического диспансера. Лучше всего, если сделку будет сопровождать юрист, специализирующийся на анализе истории перехода прав собственности, отметил эксперт.

Ранее юрист рассказал, зачем использовать полиграф перед сделкой с недвижимостью.

