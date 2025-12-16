Эксперт объяснила, как читать выписку из ЕГРН при покупке квартиры

При покупке квартиры важно сверить данные с Единым государственным реестром недвижимости (ЕГРН), заказав выписку из госреестра. Подать запрос можно через «Госуслуги». Об этом в интервью ЕАН напомнила заместитель руководителя управления Росреестра по Свердловской области Ирина Семкина.

Особое внимание она посоветовала обратить на пункт «Правопритязания», в котором содержится информация о том, есть ли у квартиры другие владельцы, не находится ли жилье под арестом.

«Наличие в выписке из ЕГРН сведений о правопритязаниях свидетельствует о проведении в отношении объекта недвижимости юридически значимых действий, которые могут повлиять на объем прав будущего правообладателя», — отметила эксперт.

Необходимо обстоятельно выяснить у продавца, какие действия совершались с объектом недвижимости и совершаются в настоящее время, добавила она.

Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев до этого говорил, что при покупке квартиры важно не только провести юридическую проверку документов, но и оценить, реальны ли намерения у продавца, вплоть до запроса справок из психоневрологического диспансера. Лучше всего, если сделку будет сопровождать юрист, специализирующийся на анализе истории перехода прав собственности, отметил эксперт.

