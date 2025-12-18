На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт предупредил, что мошенники атакуют россиян под видом доставки новогодних подарков

Эксперт Ларин: признаком схемы мошенников может быть сообщение о посылке
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В преддверии Нового года в России отмечается рост мошенничества, связанного с поддельными службами доставки. Об этом «Известиям» рассказал руководитель департамента киберразведки «Бастион» Константин Ларин.

Специалист отметил, что повышенный интерес к покупкам в предновогодний период усиливает доверие людей к звонкам с информацией о доставке. Люди, которые ждут посылки с подарками, воспринимают сообщения от курьерских служб как часть процесса подготовки к празднику.

«Дополнительно злоумышленники оказывают давление на жертву, создавая необходимость немедленно подтвердить заказ. В сочетании с плотным рабочим ритмом декабря это снижает внимательность потребителя», — объяснил эксперт.

Он рассказал, что злоумышленники звонят жертвам под видом «операторов поддержки», собирают данные, а потом используют их для получения реквизитов банковских карт.

Специалист предупредил, что признаками обмана становятся неожиданное сообщение о посылке или «срочный звонок» от курьера, который в ближайшее времени готов доставить «посылку», просьбы продиктовать реквизиты или сразу сообщить код с подтверждением. Помимо этого, на мошенничество могут указывать просьбы отдельно оплатить доставку.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин до этого предупредил, что у мошенников появилась новая схема обмана, направленная на школьников и их родителей. Он рассказал, что злоумышленники звонят или пишут, представляясь сотрудниками учебного заведения, и заявляют о необходимости подтвердить номер в системе или зарегистрироваться на новом портале школы.

Ранее киберполиция представила алгоритм действий при обмане телефонными мошенниками.

