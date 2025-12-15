На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о новой схеме мошенников, нацеленной на школьников и их родителей

В Госдуме предупредили, что мошенники пишут родителям от лица сотрудников школы
Shutterstock

У мошенников появилась новая схема обмана, направленная на школьников и их родителей. Об этом в разговоре с Life предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Депутат объяснил, что мошенники звонят или пишут, представляясь сотрудниками учебного заведения, и заявляют о необходимости подтвердить номер в системе или зарегистрироваться на новом портале школы. После того, как злоумышленникам удается установить контакт с жертвой, они начинают собирать данные.

«Они просят сообщить код из смс, якобы для подтверждения регистрации или входа в школьный сервис. На самом деле это стандартный прием социальной инженерии: через код мошенники получают доступ к аккаунтам, где могут храниться персональные данные, переписка или привязанные банковские инструменты», — предупредил Немкин.

По его словам, родители и школьники воспринимают звонок из школы как официальный и законный, а «технический код» из сообщения создает иллюзию безопасности. При этом мошенники также используют психологические приемы, такие как срочность, официальность и доверие к образовательному учреждению. Помимо этого, давление на жертву может оказываться с помощью любого элемента, связанного с учебным процессом, например, уведомления о расписании.

Депутат напомнил, что нельзя сообщать коды из сообщений, а в случае сомнений нужно завершить разговор и самостоятельно позвонить в школу по ее официальному номеру телефона.

Основатель компании «Интернет-Розыск», эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров до этого рассказал, что мошенники в преддверии новогодних праздников начали активно внедрять новые схемы обмана россиян, связанные с подарочными картами. По его словам, первый и самый главный показатель мошенничества – это внезапно пришедшее сообщение о необходимости перейти по ссылке для получения «подарка».

Ранее в МВД объяснили, как мошенники заражают вирусами гаджеты по фотографии.

