Россияне рассказали, как проведут новогодние каникулы

Во время новогодних каникул большинство россиян планирует встречаться с родными и друзьями – об этом рассказали 63% участников соответствующего опроса. Смотреть фильмы и читать книги в домашней обстановке собираются 38% россиян, передает RT со ссылкой на результаты исследования.

Многие жители планируют более активный отдых – так, 30% опрошенных сообщили, что собираются гулять по городу, 29% займутся своим хобби, а 23% запланировали походы на концерты и другие мероприятия. Еще 21% участников опроса рассказали, что хотят заняться здоровьем.

Зимние виды спорта – такие, как катание на коньках, лыжах, сноуборде – в качестве основного занятия в новогодние праздники выбрали 15% опрошенных. Многие также собираются посвятить выходные поиску работы, подработки, изучению новой профессии и ремонту дома (10%). Еще 6% респондентов рассказали, что собираются за время каникул пройти курсы повышения квалификации.

Исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка» подготовлено на основе ответов более 3,2 тыс. жителей России.

