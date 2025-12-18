На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщинам рассказали, какие правила помогут защититься от рака

Врач Ерофеева: гормональная контрацепция поможет защититься от рака
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Гормональная контрацепция поможет женщинам снизить риск развития онкологических заболеваний. Об этом Pravda.Ru рассказала акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ, старший преподаватель медицинского факультета университета Синергия Любовь Ерофеева.

«Использование гормональной контрацепции — это тот самый путь, который помогает снизить риски. Ее применение уменьшает вероятность развития рака эндометрия, яичников и различных дисфункций молочных желез, хотя не предотвращает онкологию молочной железы», — подчеркнула врач.

По ее словам, пациенткам также стоит пройти вакцинацию против вируса папилломы человека и профилактические обследования. После 35 лет им нужно проходить маммографию и посещать акушера-гинеколога каждый год, чтобы своевременно выявлять возможные проблемы, заключила Ерофеева.

Онколог, гинеколог ГУТА КЛИНИК Екатерина Черепанова до этого рассказала «Газете.Ru», что рак шейки матки — это одно из наиболее часто встречающихся злокачественных новообразований у женщин. Несмотря на то, что во многих странах существуют программы скрининга, доля пациентов с поздними стадиями болезни остается впечатляюще высокой — около 32%.

Ранее было создано антитело для борьбы с раком, поражающим молодых женщин.

