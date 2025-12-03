На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Создано антитело для борьбы раком, поражающим молодых женщин

MolT: новое антитело помогает иммунитету подавлять агрессивный рак груди
true
true
true
close
Freepik

Ученые из Квинслендского университета создали антитело, которое «подсвечивает» агрессивные опухоли для иммунной системы. Это помогает эффективнее бороться с агрессивными видами рака — включая трижды негативный рак молочной железы. Работа опубликована в журнале Molecular Therapy (MolT).

Ключевая мишень нового антитела — участок белка ROR1, характерного для многих злокачественных опухолей и практически отсутствующего в здоровых тканях.

Как отмечает руководитель исследования Фернандо Гимарайнш, антитело не только «узнает» раковые клетки, но и усиливает действие естественных киллеров (NK-клеток) — иммунных клеток, которые уничтожают опухоли. Наилучший результат ученые наблюдали при сочетании терапии антителом с блокадой TGF-β — сигнала, который помогает опухолям подавлять иммунный ответ.

Команда также создала «усиленные» NK-клетки, генетически модифицированные так, чтобы они не подавлялись TGF-β. Такие клетки эффективнее находили и уничтожали ROR1-положительные опухоли как в лабораторных экспериментах, так и в исследованиях на животных моделях.

Тройной негативный рак молочной железы чаще всего диагностируется у молодых женщин. Он остается одной из самых сложных для лечения форм — стандартных мишеней для терапии у заболевания мало, при этом опухоли развиваются быстро. По словам ученых, подход, сочетающий точечное антитело и усиленные NK-клетки, может стать основой нового поколения иммунотерапии.

По словам Гимарайнша, полученные данные создают основу для будущих клинических исследований. Если эффективность метода будет подтверждена на людях подтвердится людей, антитело может стать частью новых протоколов лечения с низким риском побочных эффектов.

Ранее препарат от воспаления снизил риск метастазов при раке груди.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами