Врач назвала проблемы, о которых может сигнализировать чувствительность зубов

Врач Беляева: повреждение эмали может вызвать чувствительность зубов
Shutterstock

Повреждение эмали, воспаление десен или нарушение обменных процессов могут вызывать чувствительность зубов. Об этом Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

«Повышенная чувствительность может развиваться из-за воздействия окружающей среды, изменений обмена веществ или употребления кислых продуктов. Эмаль при этом становится более проницаемой и теряет часть своей защитной функции. В результате зуб начинает реагировать на холодное, горячее или кислое», — объяснила эксперт.

По ее словам, к таким последствиям может привести и неправильный уход за полостью рта — слишком сильное давление при чистке или использование жесткой щетки. Чтобы избавиться от проблемы, лучше всего как можно скорее посетить врача, заключила Беляева.

Стоматолог-терапевт научной клиники «Дантистофф» Ольга Альбова до этого рассказала «Газете.Ru», что чувствительность зуба к холодному, горячему и сладкому является одним из признаков замены пломбы. К другим причинам Альбова отнесла ноющую или острую боль при надкусывании, скол части пломбы или зуба, потемнение краев пломбы или участка рядом с ней, видимую трещину или зазор между пломбой и эмалью и «шершавость» пломбы.

Ранее россиянам рассказали, как распознать скрытый кариес.

