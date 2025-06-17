Россиянам рассказали, как распознать скрытый кариес

Коварство скрытого кариеса в том, что он развивается незаметно, пока внешне зуб выглядит идеальным. Об этом в интервью РИАМО сообщила главврач стоматологического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Алина Дмитрова.

Как отмечала в беседе с газетой «Известия» профессор, доктор медицинских наук Ольга Чепуркова, многие ошибочно считают, что использования ополаскивателей, паст и спреев достаточно для поддержания чистоты полости рта. Однако настоящую гигиену обеспечивают только три инструмента: обычная зубная щетка, монопучковая щетка и межзубные ершики.

Тревожными сигналами, указывающими на скрытый кариес, по словам Дмитровой, являются чувствительность к холодному, горячему, сладкому, дискомфорт при жевании, а также тусклые пятна на эмали.

«Если появился хотя бы один из этих признаков — пора к стоматологу», — подчеркнула врач.

Она добавила, что современные методы диагностики позволяют выявить кариес даже под пломбой или коронкой.

Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева до этого говорила, что чистить зубы сразу после еды, особенно после кислых продуктов и напитков, не рекомендуется, поскольку зубная эмаль временно уязвима. А во время процедуры она посоветовала избегать хаотичных движений и избыточного давления на эмаль.

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