На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как распознать скрытый кариес

Врач Дмитрова: чувствительность зуба может указывать на скрытый кариес
close
Depositphotos

Коварство скрытого кариеса в том, что он развивается незаметно, пока внешне зуб выглядит идеальным. Об этом в интервью РИАМО сообщила главврач стоматологического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Алина Дмитрова.

Как отмечала в беседе с газетой «Известия» профессор, доктор медицинских наук Ольга Чепуркова, многие ошибочно считают, что использования ополаскивателей, паст и спреев достаточно для поддержания чистоты полости рта. Однако настоящую гигиену обеспечивают только три инструмента: обычная зубная щетка, монопучковая щетка и межзубные ершики.

Тревожными сигналами, указывающими на скрытый кариес, по словам Дмитровой, являются чувствительность к холодному, горячему, сладкому, дискомфорт при жевании, а также тусклые пятна на эмали.

«Если появился хотя бы один из этих признаков — пора к стоматологу», — подчеркнула врач.

Она добавила, что современные методы диагностики позволяют выявить кариес даже под пломбой или коронкой.

Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева до этого говорила, что чистить зубы сразу после еды, особенно после кислых продуктов и напитков, не рекомендуется, поскольку зубная эмаль временно уязвима. А во время процедуры она посоветовала избегать хаотичных движений и избыточного давления на эмаль.

Ранее стоматолог объяснила, как неправильная чистка зубов связана с набором веса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами