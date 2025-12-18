Ветеринар объяснил, как помочь питомцам справиться со стрессом из-за салютов

Ветеринар Шеляков: салюты вызывают стресс почти у всех питомцев

Фейерверки являются одним из главных стрессовых факторов для питомцев в период новогодних праздников. Об этом «Москве 24» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По его словам, громкие звуки и вспышки света пугают почти всех животных, особенно чувствительны кошки — их стресс может привести к идиопатическому циститу.

«Чтобы питомцам было легче пережить период новогодних фейерверков, стоит зашторивать в домах окна и во время грохота салютов стараться обнимать и гладить животных – это лучшее успокоительное», — сказал Шеляков.

Он также посоветовал гулять с собаками там, где салют будет запускаться с наименьшей вероятностью. После консультации с ветеринаром животным можно также заранее начать давать антидепрессанты, заключил эксперт.

Ветеринарный врач, менеджер по продукту ГК ВИК Екатерина Смолицкая до этого рассказала «Газете.Ru», что угощение питомца едой с новогоднего стола зачастую заканчивается ночными поездками в ветклиники. Первый запрещенный продукт со стола — шоколад. По словам ветеринара, это реальная угроза жизни питомца.

