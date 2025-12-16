На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ветеринар объяснил, как помочь домашним животным пережить частые смены погоды

Ветврач Шеляков: питомцы остро реагируют на резкие изменения погоды
true
true
true
close
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Резкие перепады температуры и скачки атмосферного давления оказывают влияние не только на людей, но и на животных. Во время частой смены погоды важно помочь питомцу спокойно пережить этот период. Об этом Life рассказал ветеринарный врач Михаил Шеляков.

По словам эксперта, резкое похолодание и резкое потепление, которые сопровождаются изменением атмосферного давления, влияют на всех теплокровных. Многие люди могут сталкиваться с головными болями, плохим самочувствием и даже депрессией. Такие изменения в состоянии своего хозяина питомцы, которым свойственна эмпатия, переживают особенно остро. Ветеринар объяснил, что у животных могут обостряться хронические заболевания, снижаться активность и ухудшаться настроение.

«Чтобы пережить эти температурные качели, климатические изменения, которые негативно влияют на самочувствие и нас, и питомцев, можно посоветовать: будьте сами бодры, веселы. Старайтесь поддерживать себя в тонусе, иметь хорошее настроение, минимизировать негативные эмоции, сдерживать себя», — объяснил Шеляков.

Он отметил, что также не нужно принуждать питомца к прогулкам и другим активностям, если он сам того не хочет. Помимо этого, важно соблюдать привычный рацион, не допуская перекармливания. Однако стоит угощать животного любимыми лакомствами, которые могут улучшить его настроение.

Наиболее эффективной помощью питомцу во время смены погоды будут повышенное внимание, забота, отдых и совместные спокойные игры. Все это создает у животного чувство безопасности и снижает его тревожность, рассказал специалист.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого рассказал, что главную роль при корректировке рациона собаки зимой играет уровень ее активности. Он отметил, что жиры помогают организму питомца сохранять тепло, поддерживать энергию, а также улучшают качество его шерсти, поэтому зимой их потребление стоит немного увеличить.

Ранее ветеринар рассказал, как защитить лапы собак от реагентов зимой.

