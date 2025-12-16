В МВД оценили ущерб от дистанционных хищений

МВД: в России с 2025 года продали не менее 157 квартир в ходе хищений

С начала 2025 года в России после дистанционных хищений были проданы не менее 157 квартир в 15 регионах страны. Об этом сообщил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов в ходе круглого стола на тему об актуальных проблемах при совершении сделок с недвижимостью, передает ТАСС.

«За 2025 год в 15 субъектах после совершения этих хищений были проданы квартиры. Таких фактов 157», — сказал он.

Филиппов отметил, что в основном такие действия были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Челябинской, Московской, Саратовской областях, а также в Алтайском и Пермском краях.

Он заявил, что чаще всего мошенники работают там, где наиболее высокая стоимость жилья. Он привел в пример, что в Москве было зафиксировано 61 случай. В Санкт-Петербурге и Ленобласти — 27 случаев, а в Московской области — 14 таких фактов, отметил замначальника.

До этого уголовный адвокат, бывший следователь Антон Тащилин в подкасте «Smarent Pro недвижимость» заявил, что мошенничество с недвижимостью «по схеме Долиной» ведет за рубеж. Действия направлены на ослабление россиян, и государству пока нечего противопоставить им для защиты населения, отметил он.

