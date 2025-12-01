На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раменском десятки домов остались без электричества

В подмосковном Раменском произошло массовое отключение электричества
true
true
true

В подмосковном городе Раменское произошло массовое отключение электричества, в результате чего десятки домов остались без света. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, электричество пропало около 19:00 мск. При этом жители некоторых домов заявили, что подача электричества уже возобновилась.

«По информации от АО Мособлэнерго, в настоящий момент ведутся аварийные работы. Прогнозируемое время включения электроэнергии — 22:00», — говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

17 ноября Telegram-канал Kras Mash сообщил, что в Сосновоборске Красноярского края пять микрорайонов остались без электричества из-за кошки. По данным канала, животное через вентиляцию забралась на станцию, что привело к отключениям.

21 октября несколько домов в Санкт-Петербурге оставались без газа и электричества после провала грунта. Авария случилась на 1-м Муринском проспекте — в районе дома №29/20 произошло проседание дорожного полотна, связанное с неисправностью шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора.

Ранее в Австралии более 100 тысяч домов остались без электричества из-за штормов.

