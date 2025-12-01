В Раменском десятки домов остались без электричества

В подмосковном городе Раменское произошло массовое отключение электричества, в результате чего десятки домов остались без света. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, электричество пропало около 19:00 мск. При этом жители некоторых домов заявили, что подача электричества уже возобновилась.

«По информации от АО Мособлэнерго, в настоящий момент ведутся аварийные работы. Прогнозируемое время включения электроэнергии — 22:00», — говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

