На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Балашихе произошел блэкаут

В подмосковной Балашихе произошел второй за два дня массовый блэкаут
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

В подмосковной Балашихе произошло массовое отключение электроэнергии. Об этом сообщает Telegram-канал «Балашиха Онлайн».

По данным канала, свет отсутствует в жилых домах, магазинах и торговых центрах, не функционируют светофоры. Аварийные службы пообещали восстановить подачу электричества в течение двух часов.

«Это вторая за два дня авария подобных масштабов. Об устранении последствий предыдущей администрация города отчиталась только 16 декабря», — пишет канал.

В начале декабря в подмосковном городе Раменское произошло массовое отключение электричества, в результате чего десятки домов остались без света.

17 ноября Telegram-канал Kras Mash сообщил, что в Сосновоборске Красноярского края пять микрорайонов остались без электричества из-за кошки. По данным канала, животное через вентиляцию забралось на станцию, что привело к отключениям.

Ранее в Раде возмутились, что блэкаут произошел в Одессе вместо обещанной Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами