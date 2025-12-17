В Балашихе произошел блэкаут

В подмосковной Балашихе произошел второй за два дня массовый блэкаут

В подмосковной Балашихе произошло массовое отключение электроэнергии. Об этом сообщает Telegram-канал «Балашиха Онлайн».

По данным канала, свет отсутствует в жилых домах, магазинах и торговых центрах, не функционируют светофоры. Аварийные службы пообещали восстановить подачу электричества в течение двух часов.

«Это вторая за два дня авария подобных масштабов. Об устранении последствий предыдущей администрация города отчиталась только 16 декабря», — пишет канал.

В начале декабря в подмосковном городе Раменское произошло массовое отключение электричества, в результате чего десятки домов остались без света.

17 ноября Telegram-канал Kras Mash сообщил, что в Сосновоборске Красноярского края пять микрорайонов остались без электричества из-за кошки. По данным канала, животное через вентиляцию забралось на станцию, что привело к отключениям.

Ранее в Раде возмутились, что блэкаут произошел в Одессе вместо обещанной Москвы.