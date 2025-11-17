На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кошка «вырубила» электричество в пяти микрорайонах российского города

Mash: кошка оставила без электричества пять микрорайонов в Сосновоборске
Shutterstock/Creative Cat Studio

В Сосновоборске Красноярского края пять микрорайонов остались без электричества из-за кошки. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Пушистая причина вчерашнего отключения забралась через вентиляцию и вырубила станцию. Сама она, к сожалению, не выжила», — говорится в посте.

Уточняется, что позже власти города объявили о возобновлении электроснабжения.

В конце октября в нескольких районах Сахалина произошло отключение электроэнергии. Жители Южно-Сахалинска, а также Корсаковского, Долинского, Анивского, Холмского, Углегорского, Поронайского, Смирныховского и Томаринского районов сообщали о проблемах с электричеством. Кроме того, в областном центре несколько районов тогда остались без водоснабжения.

Как писал Telegram-канал «АСТВ.ру», местные жители заметили «вспышку» в районе ТЭЦ незадолго до отключения.

21 октября несколько домов в Санкт-Петербурге оставались без газа и электричества после провала грунта. Авария случилась на 1-v Муринском проспекте — в районе дома №29/20 произошло проседание дорожного полотна, связанное с неисправностью шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора.

Ранее россиянка напала на сотрудников управляющей компании, которые пришли отключать ей свет.

