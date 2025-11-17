Кошка «вырубила» электричество в пяти микрорайонах российского города

Mash: кошка оставила без электричества пять микрорайонов в Сосновоборске

В Сосновоборске Красноярского края пять микрорайонов остались без электричества из-за кошки. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Пушистая причина вчерашнего отключения забралась через вентиляцию и вырубила станцию. Сама она, к сожалению, не выжила», — говорится в посте.

Уточняется, что позже власти города объявили о возобновлении электроснабжения.

