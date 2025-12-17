На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СК начал проверку после обрушения потолка в петербургской гимназии

СК организовал проверку после обрушения подвесного потолка в петербургской школе
true
true
true

СК организовал проверку после обрушения потолка в одной из гимназий Петербурга. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Следствием проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента никто из детей не пострадал.

Все произошло 17 декабря во время урока в кабинете географии — в классе рухнула часть подвесного потолка, последствия обрушения попали на видео. Детей быстро вывели из класса.

Директор гимназии заявил, что расписание будет скорректировано, а занятия в классе, где произошел обвал, планируют возобновить со следующего понедельника.

В начале октября в школе №4 города Сальска Ростовской области частично обвалился потолок в кабинете во время занятий. Часть каркаса подвесного потолка «Армстронг» упала на пол. Дети не пострадали.

Ранее потолок обвалился и рухнул на девочку в российской школе.

