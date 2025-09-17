На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Потолок обвалился и рухнул на девочку в российской школе

Mash: во Владивостоке потолок школы обвалился и рухнул на девочку
true
true
true
close
Прокуратура Приморского края

Во Владивостоке часть потолка в школе обвалилась и рухнула на одну из учениц. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в школе №46 на улице Батарейной. На первом этаже здания, возле столовой, с потолка упали куски штукатурки. В момент происшествия рядом находились дети.

В результате обвала 12-летняя ученица получила травмы. По предварительным данным, у девочки диагностировано сотрясение мозга. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Опасную зону в школе незамедлительно огородили.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего, на место происшествия выехала прокурор Фрунзенского района. Надзорное ведомство установит детали и обстоятельства случившегося, а также даст оценку действиям должностных лиц.

Ранее в больнице Дагестана обвалился потолок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами