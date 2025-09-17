Потолок обвалился и рухнул на девочку в российской школе

Mash: во Владивостоке потолок школы обвалился и рухнул на девочку

Во Владивостоке часть потолка в школе обвалилась и рухнула на одну из учениц. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в школе №46 на улице Батарейной. На первом этаже здания, возле столовой, с потолка упали куски штукатурки. В момент происшествия рядом находились дети.

В результате обвала 12-летняя ученица получила травмы. По предварительным данным, у девочки диагностировано сотрясение мозга. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Опасную зону в школе незамедлительно огородили.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего, на место происшествия выехала прокурор Фрунзенского района. Надзорное ведомство установит детали и обстоятельства случившегося, а также даст оценку действиям должностных лиц.

Ранее в больнице Дагестана обвалился потолок.