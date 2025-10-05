На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ростовской области в школе частично обвалился потолок

В классе школы в Сальске обрушился потолок во время урока
Telegram-канал «DonDay | Новости Ростова»

В школе №4 города Сальска Ростовской области частично обвалился потолок в кабинете во время занятий. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Обрушение произошло 3 октября: часть каркаса подвесного потолка «Армстронг» упала на пол. Дети в этот момент не пострадали. После случившегося в тот же день провели ремонт и потолок полностью восстановили.

Причины обрушения пока не уточняются.

В администрации отметили, что капитальный ремонт здания проводили в 2006 году, с тех пор за выявленной трещиной вели постоянный мониторинг.

«Информация о капитальном ремонте здания школы в 2025 году не соответствует действительности», — уточнили власти.

Согласно графику, комплексное обследование школы запланировано на 2027 год.

Незадолго до этого во Владивостоке обрушилось здание промышленного колледжа. Часть здания на улице Борисенко обрушилась около шести утра по местному времени. В результате инцидента никто не пострадал. Известно, что здание было введено в эксплуатацию в 1972 году. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в университете в Выборге во время занятий обрушилась стена.

