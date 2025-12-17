На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Потолок рухнул во время урока в петербургской гимназии и попал на видео

78.ru: в Петербурге потолок рухнул во время урока в гимназии
В одной из гимназий Петербурга во время урока рухнул потолок в классе. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 17 декабря во время урока в кабинете географии — в классе рухнула часть подвесного потолка, последствия обрушения попали на видео. Предварительно, никто не пострадал в результате случившегося.

Детей оперативно вывели из класса. После этого к работе с учащимися привлекли психологов и медицинский персонал, однако помощь никому из школьников не потребовалась.

Директор гимназии заявил, что расписание будет скорректировано, а занятия в классе, где рухнул потолок, планируется возобновить в полном объеме с понедельника. На место происшествия выехали представители Следственного комитета для выяснения причин обрушения.

Ранее потолок загорелся во время уроков в школе в Мурино.

