На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психоаналитик рассказала, как обрести новогоднее настроение взрослому

Психаналитик Гусарова: новогоднее настроение создают ритуалы
true
true
true
close
RossHelen/Shutterstock/FOTODOM

Ощущение усталости перед Новым годом — это не повод игнорировать праздник. Новогоднее настроение прячется не в бенгальских огнях, а в создании маленького личного ритуала. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила психоаналитик Стелла Гусарова.

«Даже самые простые действия, которые мы считаем детскими или наивными, могут стать тем самым «живым» ритуалом, который даст опору. Писать записки с желаниями и сжигать их, загадывать что-то под бой курантов — это не глупость, а символический жест, который создает ниточку в будущее», — подчеркнула Гусарова.

Она также посоветовала отказаться от сравнений с «идеальным» праздником из рекламы и социальных сетей, которые только усиливают чувство несоответствия и вины.

Социальный психолог Мария Камицына в свою очередь посоветовала сместить фокус с проблем на приятные впечатления, задействовав все органы чувств. Для этого, по ее словам, можно включить тематический музыкальный плейлист, украсить жилье праздничными гирляндами и игрушками, есть из новогодней посуды и проводить уютные вечера под пледом.

Ранее россиян предостерегли от жестких диет перед Новым годом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами