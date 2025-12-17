Психоаналитик рассказала, как обрести новогоднее настроение взрослому

Ощущение усталости перед Новым годом — это не повод игнорировать праздник. Новогоднее настроение прячется не в бенгальских огнях, а в создании маленького личного ритуала. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила психоаналитик Стелла Гусарова.

«Даже самые простые действия, которые мы считаем детскими или наивными, могут стать тем самым «живым» ритуалом, который даст опору. Писать записки с желаниями и сжигать их, загадывать что-то под бой курантов — это не глупость, а символический жест, который создает ниточку в будущее», — подчеркнула Гусарова.

Она также посоветовала отказаться от сравнений с «идеальным» праздником из рекламы и социальных сетей, которые только усиливают чувство несоответствия и вины.

Социальный психолог Мария Камицына в свою очередь посоветовала сместить фокус с проблем на приятные впечатления, задействовав все органы чувств. Для этого, по ее словам, можно включить тематический музыкальный плейлист, украсить жилье праздничными гирляндами и игрушками, есть из новогодней посуды и проводить уютные вечера под пледом.

