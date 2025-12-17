На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог дала советы, как создать новогоднее настроение перед праздниками

Психолог Камицына: создать новогоднее настроение поможет бытовая активность
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

На фоне стресса, хронической усталости, недосыпа и других трудностей в декабре многие сталкиваются с отсутствием новогоднего настроения. Создать ощущение приближающегося праздника можно с помощью ярких украшений, музыки и других деталей, ассоциирующихся с Новым годом. Об этом «Известиям» рассказала социальный психолог Мария Камицына.

Специалист посоветовала сместить фокус с проблем на приятные впечатления, задействовав все органы чувств. Для этого можно включить тематический музыкальный плейлист, украсить жилье праздничными гирляндами и игрушками, есть из новогодней посуды и проводить уютные вечера под пледом.

«Декорирование дома можно отлично сочетать с досугом: посмотрите фильм про веру в чудо, снежную сказку. В любом случае такие согревающие и атмосферные фильмы помогут настроиться на нужный праздничный лад», — рассказала Камицына.

По ее словам, создать новогоднее настроение также может небольшая бытовая активность, например, составление плана подготовки к празднику, уборка или избавление от ненужных вещей. Благодаря таким действиям удастся разгрузить сознание и настроиться на новый этап в жизни, объяснила психолог.

При этом также необходимо выделять достаточно времени на отдых. Эксперт отметила, что в предновогодней суете многие думают лишь о рабочих делах, поэтому в выходные дни важно восстанавливать силы, высыпаться и дышать свежим воздухом. А прогулки по местам, украшенным новогодним декором, помогут быстрее ощутить праздничную атмосферу.

Семейный психолог Дарья Сальникова до того рассказала, что избежать суеты и лишнего стресса перед новогодними праздниками поможет своевременная подготовка. По словам специалиста, нужно заранее купить подарки для близких, а также понять, что еще необходимо успеть сделать до праздников.

Ранее россиянам рассказали, как не выгореть в последний рабочий месяц года.

