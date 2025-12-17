На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предостерегли от жестких диет перед Новым годом

Нутрициолог Макарова: жесткие диеты перед Новым годом вредят организму
Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Если за считанные недели до Нового года прибегнуть к жесткой диете, чтобы влезть в любимые наряды, серьезно возрастает риск срыва в праздники, а это колоссальная нагрузка на организм. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила нутрициолог Алла Макарова.

По ее словам, за две недели 2-3 килограмма скинуть реально. Достаточно качественно питаться.

Основные тезисы: от трех до пяти приемов пищи без кусочничества. Это легкий ужин: овощи с белком. Ужинать за 2-3 часа до сна. Алкоголь и выпечку лучше убрать: они дают отеки», — посоветовала Макарова.

Старший тренер, руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина до этого говорила, что быстрое похудение — это всегда стресс для организма. Когда калорий становится слишком мало, включается так называемая метаболическая адаптация: тело снижает базовый обмен веществ, уменьшает выработку гормонов щитовидной железы и начинает экономить энергию. В результате снижение веса резко замедляется, а после окончания диеты килограммы возвращаются быстрее, чем ушли.

Ранее ученые создали съедобный «жиросжигатель» из зеленого чая.

