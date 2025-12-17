На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, можно ли работать по совместительству на конкурентов

Юрист Хаминский: ограничивать работника в его трудовых правах запрещено
true
true
true
close
insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Запрет на работу по совместительству в конкурирующей компании в трудовом договоре является незаконным. При этом сотрудник имеет право не предупреждать своего основного работодателя о такой деятельности. Об этом RT рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Совместительством является выполнение оплачиваемой работы во время, которое свободно от основной деятельности. Специалист напомнил, что трудовое законодательство запрещает ограничивать гражданина в его трудовых правах и свободах.

«Совместительство бывает как внутренним, то есть у того же работодателя, так и внешним, то есть выполнение работы у другого работодателя. При этом работник не обязан уведомлять основного работодателя о том, что он работает по совместительству в другой организации», — объяснил эксперт.

По его словам, человек имеет право самостоятельно решить, в какой организации он хочет работать в свободное время. Благодаря таким гибким правоотношениям работник получает возможность строить карьеру по собственному усмотрению.

При этом юрист отметил, что у компании есть возможность защищать свои интересы. В трудовом договоре стороны могут предусмотреть дополнительное условие о неразглашении охраняемой законом коммерческой тайны. В ее число могут входить результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере или сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, рассказал специалист.

Юрист подчеркнул, что даже после увольнения с основного места работы сотрудник не имеет права разглашать информацию, которая является коммерческой тайной.

До этого юрист юридической фирмы «Прагмат» Ильяс Калинкин объяснил в беседе с «Газетой.Ru», что участие в корпоративных мероприятиях не относится к должностным обязанностям работника, если иное не предусмотрено трудовым договором. Однако ситуация меняется, если мероприятие проводится в рабочее время.

Ранее россиянам напомнили о праве взыскать компенсацию из-за увольнения под давлением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами