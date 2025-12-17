Россиянам рассказали, можно ли работать по совместительству на конкурентов

Запрет на работу по совместительству в конкурирующей компании в трудовом договоре является незаконным. При этом сотрудник имеет право не предупреждать своего основного работодателя о такой деятельности. Об этом RT рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Совместительством является выполнение оплачиваемой работы во время, которое свободно от основной деятельности. Специалист напомнил, что трудовое законодательство запрещает ограничивать гражданина в его трудовых правах и свободах.

«Совместительство бывает как внутренним, то есть у того же работодателя, так и внешним, то есть выполнение работы у другого работодателя. При этом работник не обязан уведомлять основного работодателя о том, что он работает по совместительству в другой организации», — объяснил эксперт.

По его словам, человек имеет право самостоятельно решить, в какой организации он хочет работать в свободное время. Благодаря таким гибким правоотношениям работник получает возможность строить карьеру по собственному усмотрению.

При этом юрист отметил, что у компании есть возможность защищать свои интересы. В трудовом договоре стороны могут предусмотреть дополнительное условие о неразглашении охраняемой законом коммерческой тайны. В ее число могут входить результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере или сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, рассказал специалист.

Юрист подчеркнул, что даже после увольнения с основного места работы сотрудник не имеет права разглашать информацию, которая является коммерческой тайной.

До этого юрист юридической фирмы «Прагмат» Ильяс Калинкин объяснил в беседе с «Газетой.Ru», что участие в корпоративных мероприятиях не относится к должностным обязанностям работника, если иное не предусмотрено трудовым договором. Однако ситуация меняется, если мероприятие проводится в рабочее время.

