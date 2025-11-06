На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, какие продукты больше всего подешевели в 2025 году

Экономист Балынин: куриные яйца в России подешевели на 22% в 2025 году
Vladeep/Shutterstock/FOTODOM

Куриные яйца в России подешевели на 22% в 2025 году по сравнению с 2024 годом, а картофель — на 26%, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В числе самых уверенно подешевевших продуктов питания по итогам 2025 года станут куриное яйцо и картофель. Если мы посмотрим текущие цены и сравним их с концом декабря 2024 года, то цены на яйца сейчас ниже примерно на 22%, а на картофель — на 26%. Также среди продуктов питания с высокой вероятностью мы увидим снижение цен по итогам года на рис (8–10%), сливочное масло (5–10%), сахар-песок (на 4–7%)», — отметил Балынин.

Он добавил, что цены на капусту, огурцы и помидоры в России сейчас цены ниже уровня декабря 2024 года на 30, 47 и 18% соответственно, но, вероятнее всего, цены будут немного и по чуть-чуть традиционно увеличиваться, и по итогам 2025 года снижение будет на 17–20% по капусте, на 19–24% по огурцам и на 5–7% по помидорам.

По словам Балынина, снижение цен на плодоовощную продукцию во многом связано с хорошим отечественным урожаем и успешностью проводимых программ по развитию сельского хозяйства в России. Экономист уточнил, что сохранение приятных цен, например, на картофель, в течение всего периода до следующего сбора урожая в 2026 году, во многом будет зависеть от качества организации аграриями хранения собранного в 2025 году урожая.

По прогнозу Балынина, годовая инфляция в России по итогам 2025 года составит 7%.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевел один вид сыра.

