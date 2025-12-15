Девушка ударила ножницами мужчину, напавшего на нее в общежитии уральского вуза

В Екатеринбурге конфликт в университетском общежитии закончился приездом скорой помощи. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на местные паблики.

По данным источника, во время ссоры молодой человек стал бить девушку головой о стену и забрал телефон. Девушка схватилась за ножницы, но мужчина их сломал.

После этого пострадавшая взяла часть ножниц и нанесла травму, пробив вену. По словам очевидцев, у мужчины было в крови лицо, красные капли также заметили на первом этаже. Спасли ли молодого человека, не уточняется.

До этого в Казани местную жительницу поймали за нападение на собственного пятилетнего ребенка с ножницами. Россиянка расправилась с сыном и оставила записку, в которой рассказала, что не понимает смысла своего существования. Позже она сама вызвала полицию.

Выяснилось, что у женщины были проблемы с психикой. В момент совершения преступления она находилась в неадекватном состоянии.

Ранее в Приморье в квартире с кричащими детьми обнаружили изрезанного мальчика.