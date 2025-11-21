На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бросался с кулаками, повалил на снег: сибиряк напал на девушку во дворе дома

В Новосибирске мужчина жестоко избил девушку во дворе дома
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА Новости

В Новосибирске мужчина жестоко избил девушку на улице. Об этом сообщает Gorsite.ru.

Инцидент произошел 19 ноября в Октябрьском районе. По словам очевидцев, агрессор и жертва были знакомы. Мужчина сначала якобы накричал на девушку, потом повалил ее на снег, растоптал ее телефон.

«Кинул в нее свои вещи, а она собирала их и бегала за ним. Мужчину пытались успокоить, но ему было все равно», — рассказала очевидица.

Женщина отметила, что за девушку попытался вступиться прохожий, но ему также досталось от агрессора. Через некоторое время конфликтующая пара села в такси и уехала.

В пресс-службе городской полиции отметили, что в МВД поступала информация по данному инциденту. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Ранее житель Курской области напал на друга с топором из-за банки тушенки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами