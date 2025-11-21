Бросался с кулаками, повалил на снег: сибиряк напал на девушку во дворе дома

В Новосибирске мужчина жестоко избил девушку на улице. Об этом сообщает Gorsite.ru.

Инцидент произошел 19 ноября в Октябрьском районе. По словам очевидцев, агрессор и жертва были знакомы. Мужчина сначала якобы накричал на девушку, потом повалил ее на снег, растоптал ее телефон.

«Кинул в нее свои вещи, а она собирала их и бегала за ним. Мужчину пытались успокоить, но ему было все равно», — рассказала очевидица.

Женщина отметила, что за девушку попытался вступиться прохожий, но ему также досталось от агрессора. Через некоторое время конфликтующая пара села в такси и уехала.

В пресс-службе городской полиции отметили, что в МВД поступала информация по данному инциденту. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Ранее житель Курской области напал на друга с топором из-за банки тушенки.