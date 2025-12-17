На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Казанский авиационный завод поднял в небо новый Ту-214

Казанский авиационный завод выпустил обновлнный самолет Ту-214
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Казанский авиационный завод (филиал «Туполева») впервые поднял в небо новый самолет Ту-214. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

По данным издания, это первый лайнер данного типа, построенный после утверждения летом 2022-го комплексной программы развития авиационной отрасли до 2030 года.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Журналисты напоминают, что еще в ноябре 2024 года прошел первый полет летающей лаборатории Ту-214, на которой заменили все импортные комплектующие. Испытания проводились на авиазаводе в Казани.

В мае глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что корпорация в ближайшие годы намерена поставить «Аэрофлоту» 11 таких самолетов.

До этого Чемезов говорил, что Россия «бежит дистанцию» по созданию самолетов быстрее зарубежных конкурентов, при том что подобная работа занимает 10-15 лет. Тогда он отметил, что корпорация начнет серийное производство российских воздушных судов МС-21 для гражданских нужд в 2026 году.

Ранее «Ростех» сообщил о планах нарастить ежегодный выпуск самолетов Ил-114.

