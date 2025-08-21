На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Чемезов назвал высокой скорость создания отечественных самолетов

Ростех: российская авиация развивается быстрее зарубежных конкурентов
true
true
true
close
Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Россия «бежит дистанцию» по созданию самолетов быстрее зарубежных конкурентов, при том что подобная работа занимает 10-15 лет, отметил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации »Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, финишная лента по производству отечественных МС-21, SJ-100 («Суперджет»), Ил-114 уже близко. По предварительным данным ожидается, что МС-21 завершит сертификационные испытания в следующем году, а SJ-100 и Ил-114-300 — в этом. В 2026 году должны стартовать первые поставки самолетов всех трех типов авиакомпаниям, добавил Чемезов.

Об этом же Сергей Чемезов заявлял на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Тогда он сообщил, что «Ростех» начнет серийное производство российских самолетов МС-21 для гражданских нужд в 2026 году.

Кроме того, более 20 импортозамещенных самолетов SJ-100 находятся сейчас на разных стадиях готовности на предприятиях «Ростеха».

Серийное производство региональных самолетов Ил-114-300 реализуется при поддержке Минпромторга. Ил-114-300 — перспективный региональный самолет с максимальной вместимостью 68 пассажиров, призванный заменить советский Ан-24 на местных авиалиниях.

Ранее Мишустину показали опытный образец обновленного пассажирского самолета Ил-114-300.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами