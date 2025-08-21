Чемезов назвал высокой скорость создания отечественных самолетов

Россия «бежит дистанцию» по созданию самолетов быстрее зарубежных конкурентов, при том что подобная работа занимает 10-15 лет, отметил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации »Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, финишная лента по производству отечественных МС-21, SJ-100 («Суперджет»), Ил-114 уже близко. По предварительным данным ожидается, что МС-21 завершит сертификационные испытания в следующем году, а SJ-100 и Ил-114-300 — в этом. В 2026 году должны стартовать первые поставки самолетов всех трех типов авиакомпаниям, добавил Чемезов.

Об этом же Сергей Чемезов заявлял на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Тогда он сообщил, что «Ростех» начнет серийное производство российских самолетов МС-21 для гражданских нужд в 2026 году.

Кроме того, более 20 импортозамещенных самолетов SJ-100 находятся сейчас на разных стадиях готовности на предприятиях «Ростеха».

Серийное производство региональных самолетов Ил-114-300 реализуется при поддержке Минпромторга. Ил-114-300 — перспективный региональный самолет с максимальной вместимостью 68 пассажиров, призванный заменить советский Ан-24 на местных авиалиниях.

Ранее Мишустину показали опытный образец обновленного пассажирского самолета Ил-114-300.