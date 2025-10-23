На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чемезов заявил о планах нарастить ежегодный выпуск самолетов Ил-114

Чемезов: «Ростех» планирует ежегодно производить до 20 самолетов Ил-114
true
true
true
close
Пресс-служба Госкорпорации «Ростех»

«Ростех» к 2030 году намерен ежегодно выпускать до 20 самолетов Ил-114. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов, сообщает ТАСС.

Также планируется нарастить выпуск таких импортозамещенных самолетов, как Ту-214. Их производство будет увеличено до 10-20 самолетов в год, SJ-100 — до 20 самолетов, а МС-21 — до 36 единиц.

Чемезов уточнил, что в случае, если к 2030 году «Ростех» введет еще один цех, то выпуск самолетов Ту-214 точно будет составлять 20 единиц.

21 августа глава «Ростеха» заявлял, что Россия «бежит дистанцию» по созданию самолетов быстрее зарубежных конкурентов, при том что подобная работа занимает 10-15 лет. Тогда он отметил, что корпорация начнет серийное производство российских самолетов МС-21 для гражданских нужд в 2026 году.

По словам Чемезова, еще более 20 импортозамещенных самолетов SJ-100 находятся сейчас на разных стадиях готовности на предприятиях «Ростеха».

Ранее Мишустину показали опытный образец обновленного пассажирского самолета Ил-114-300.

