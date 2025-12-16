На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, где в России пенсионеры получают более 30 тысяч рублей

Соцфонд: в 10 регионах РФ средняя пенсия превышает 30 000 рублей
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

В десяти регионах РФ средняя пенсия превышает 30 000 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Соцфонда.

Отмечается, что неработающие пенсионеры в среднем получают более 30 тысяч рублей в Республике Коми, Архангельской области, Ненецком автономном округе, Мурманской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Саха (Якутия), Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях.

Пенсионеры в Чукотском автономном округе в среднем получают более 40 тысяч рублей.

В среднем по стране пенсионеры получают около 23 530 рублей, в том числе работающие пенсионеры — 21 373 рубля, и неработающие — 24 006 рублей.

15 декабря сообщалось, что около 38 миллионов россиян получат прибавку к пенсии в январе 2026 года, страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца проиндексируют на 7,6%.

Как уточнил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, стоимость одного пенсионного коэффициента достигнет 156,76 рублей, а фиксированная выплата составит 9584,69 рублей.

Ранее в России подсчитали средний размер социальной пенсии в следующем году.

