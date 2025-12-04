На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Тыве собаки искусали лицо ребенку на улице, мальчик в тяжелом состоянии

В Тыве собаки напали на семилетнего ребенка
true
true
true
close
Кадр из видео/ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР ► КЫЗЫЛ/VK

В Тыве ребенку понадобилась помощь врачей после нападения собак. Об этом сообщает служба ветеринарии региона.

Инцидент произошел в Кызыле. На кадрах, снятых очевидцами, заметно, как несколько собак напали на ребенка. Позже их распугал мужчина, который помог мальчику уйти с места.

В результате семилетний школьник получил рваные раны лица, его состояние оценивают как тяжелое.

После произошедшего хозяйку животных нашли, ею оказалась местная жительница.

«Специализированной службой отлова на законных основаниях изъяты две собаки породы «тувинская овчарка», представлявшие непосредственную опасность», – сообщается в публикации.

После того, как информация о травмировании ребенка появилась в соцсетях, на нее обратили внимание следователи. Специалисты проводят проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Прокуратура также проводит проверочные мероприятия.

Ранее младенца, которого мать бросила у туалета, всю ночь охраняла стая собак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами