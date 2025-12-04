В Тыве собаки искусали лицо ребенку на улице, мальчик в тяжелом состоянии

В Тыве собаки напали на семилетнего ребенка

В Тыве ребенку понадобилась помощь врачей после нападения собак. Об этом сообщает служба ветеринарии региона.

Инцидент произошел в Кызыле. На кадрах, снятых очевидцами, заметно, как несколько собак напали на ребенка. Позже их распугал мужчина, который помог мальчику уйти с места.

В результате семилетний школьник получил рваные раны лица, его состояние оценивают как тяжелое.

После произошедшего хозяйку животных нашли, ею оказалась местная жительница.

«Специализированной службой отлова на законных основаниях изъяты две собаки породы «тувинская овчарка», представлявшие непосредственную опасность», – сообщается в публикации.

После того, как информация о травмировании ребенка появилась в соцсетях, на нее обратили внимание следователи. Специалисты проводят проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Прокуратура также проводит проверочные мероприятия.

