В Кремле рассказали о работе Путина над поступающими ему вопросами россиян

Песков: Путин работает с вопросами россиян в рамках подготовки к прямой линии

Президент России Владимир Путин работает с вопросами, поступающими ему от россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Президент продолжает работать в Кремле <…> У нас повышенная активность населения в плане количества обращений», — заявил он.

До этого стало известно, что количество обращений россиян на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» за неделю до ее начала превысило миллион. Такие данные привела занимающаяся обработкой обращений нейросеть Сбербанка GigaChat.

Отмечается, что GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию президента России и в 2024 году.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания. В прямом эфире президент России подведет итоги уходящего 2025 года и ответит на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров.

Ранее стало известно, сколько продлится прямая линия с Путиным 19 декабря.