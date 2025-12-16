В Госдуме после инцидента в Одинцово потребовали усилить охрану российских школ

Все российские школы нужно оснастить работающими металлодетекторами и видеокамерами, а охрану учебных заведений передать сотрудникам Росгвардии. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Второе ЧП в российской школе за последние два дня. Вчера — в Петербурге, сегодня в подмосковном Одинцово. К огромному сожалению, сегодня не обошлось без трагедии, и я хочу спросить — доколе государство будет экономить на безопасности детей?! Последние события вновь продемонстрировали полное отсутствие системы охраны российских учебных заведений. Мы неоднократно призывали передать охрану школ сотрудникам Росгвардии или профессиональным охранникам после прохождения спецподготовки. Разве не понятно, что пенсионеры, безоружные вахтеры, а иногда и просто учителя, у входа стоять не должны? Я напомню, что два года назад мы вносили в Госдуму специальный законопроект, но в июле 2025-го думское большинство отклонило инициативу. Наши оппоненты заявили, что предоставление Росгвардии новых полномочий потребует значительного расширения штата сотрудников, выделения дополнительного финансирования, и бюджет такие расходы якобы не потянет», — сказал Миронов.

Он обратил внимание, что проблемы с финансированием не помешали правительства анонсировать запуск другого дорогостоящего проекта — введения биометрического контроля в школах. Предполагается, что у входа дети будут сканировать лица при помощи специального приложения, чтобы потом пройти через биометрические терминалы вместо использования обычных пропусков.

«Новая система уже тестируется в нескольких десятках российских школ. Это означает, что деньги на новую дорогостоящую затею в бюджете нашлись, но она не решит проблему безопасности детей. Вместо введения биометрии, которая «случайно» может попасть в руки мошенников, государству нужно устанавливать специальное оборудование — работающие металлодетекторы и видеокамеры. Именно работающие, а не абы что в качестве мебели. Для охраны учебных заведений нужно привлекать сотрудников Росгвардии или профессиональных охранников после спецподготовки по линии Росгвардии. Инструкторы этого ведомства обучат, как выявить и остановить нарушителя, обезвредить потенциального преступника, и как правильно среагировать при любой угрозе», — отметил Миронов.

Кроме этого, во всех школах, по мнению парламентария, должны работать профессиональные психологи, которые способны «отмониторить» состояние детей лучше всякой биометрии.

«Мы будет настаивать, требовать решения проблемы повышения безопасности российских школ», – заключил Миронов.

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка Горки-2 под Одинцово ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Telegram-канал Baza сообщил что нападавший был в футболке с надписью «No Lives Matter» («Ничьи жизни не важны»). Под таким названием существует организация, выступающая за насилие, терроризм и уничтожение человечества.

