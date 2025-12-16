На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме поддержали ФАС, выясняющую причины роста цен на продукты

Депутат ГД Канаев поддержал пристальное внимание ФАС к ценам на продукты
close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Пристальное внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к ценам на социально значимые продукты не может не радовать. Об этом в интервью Дума ТВ заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев. Он подчеркнул, что этот вопрос крайне волнует граждан.

«Одно дело, когда это вызвано себестоимостью производства, удорожанием логистики. Совсем другое дело, когда рост носит необоснованный характер за счет высокой наценки. Нередко торговая сеть использует еще и доминирующее положение в регионах, в городах, в особенности, в малых», — отметил парламентарий.

Такие действия должны встречать соответствующую реакцию, добавил он.

16 декабря стало известно, что ФАС направила запросы в 10 крупнейших федеральных торговых сетей с просьбой разъяснить причины роста цен на отдельные продукты питания.

В ведомстве отметили, что изучат полученную информацию на предмет соблюдения Закона о защите конкуренции и в случае нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования. Помимо этого, для сдерживания цен на наиболее востребованные социально значимые товары, служба предложила торговым сетям «рассмотреть возможность принятия добровольных обязательств о снижении и последующем ограничении торговых наценок».

Ранее россиян предупредили, что скоро цены на продукты достигнут пика.

