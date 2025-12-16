На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФАС запросила у торговых сетей пояснения о причинах роста цен на продукты

ФАС проверит цены на социально значимые товары в крупнейших торговых сетях
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы в 10 крупнейших федеральных торговых сетей с просьбой разъяснить причины роста цен на отдельные продукты питания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ФАС отметили, что изучат полученную информацию на предмет соблюдения Закона о защите конкуренции и в случае нарушений служба примет меры антимонопольного реагирования. Помимо этого, для сдерживания цен на наиболее востребованные социально значимые товары ведомство предложило торговым сетям «рассмотреть возможность принятия добровольных обязательств о снижении и последующем ограничении торговых наценок».

До этого в ФАС предупредили о рисках роста цен на продукты в России в случае принятия новых правил торговли, разрабатываемых Минпромторгом. Речь идет об инициативе министерства, которая позволит ретейлерам самостоятельно принимать решение об уровне стоимости товаров наравне с маркетплейсами. В Минпромторге считают, что это нововведение позволит создать справедливую конкуренцию между платформами и традиционной торговлей, но в ФАС не согласны с подобными изменениями, так как они приведут к издержкам бизнеса, что в конечном итоге отразится на ценах для потребителей.

Ранее стало известно, что в России подешевели морковь и бананы.

