На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нацпарк в Приморье показал уникальные тигриные «селфи»

Нацпарк в Приморье: тигриные «селфи» позволяют изучать повадки хищников
true
true
true

Кадры амурских тигров с фотоловушек национального парка «Земля леопарда» в Приморье позволяют изучать повадки и особенности поведения краснокнижных хищников. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка в Telegram-канале.

«Тигры замечают камеры, но не проявляют агрессии, значит, аппаратура не причиняет им беспокойства. При этом звери активно исследуют фотоловушки», — рассказали в нацпарке.

Пост сотрудники сопроводили фотографией одного из тигров, чей взгляд направлен прямо на камеру, отметив, что подобные случаи «селфи» у больших кошек не редкость.

16 декабря в Приморском крае обнаружили тигра, который гулял по проезжей части. Инцидент произошел в Пожарском районе в поселке Верхний перевал. Очевидцы зафиксировали инцидент на видео. На кадрах видно, как хищник движется по проезжей части в месте, неподходящем для пешеходов. Увидев автомобиль, тигр прыгает через забор частного дома. В записи также слышны призывы местных жителей оставаться дома.

До этого во Владивостоке, рядом с кампусом ДВФУ, лиса бегала по дорогам вблизи людей. Очевидцы также сняли этот случай на видео. На кадрах видно, как хищник бежит по проезжей части, свободной от автомобилей.

Ранее в Уссурийский заповедник перевезли двух редчайших леопардов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Семь месяцев войны и биткоин за $1 млн: каким 2026 год увидели Ванга, Нострадамус и Илон Маск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами