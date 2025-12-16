Нацпарк в Приморье показал уникальные тигриные «селфи»

Кадры амурских тигров с фотоловушек национального парка «Земля леопарда» в Приморье позволяют изучать повадки и особенности поведения краснокнижных хищников. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка в Telegram-канале.

«Тигры замечают камеры, но не проявляют агрессии, значит, аппаратура не причиняет им беспокойства. При этом звери активно исследуют фотоловушки», — рассказали в нацпарке.

Пост сотрудники сопроводили фотографией одного из тигров, чей взгляд направлен прямо на камеру, отметив, что подобные случаи «селфи» у больших кошек не редкость.

16 декабря в Приморском крае обнаружили тигра, который гулял по проезжей части. Инцидент произошел в Пожарском районе в поселке Верхний перевал. Очевидцы зафиксировали инцидент на видео. На кадрах видно, как хищник движется по проезжей части в месте, неподходящем для пешеходов. Увидев автомобиль, тигр прыгает через забор частного дома. В записи также слышны призывы местных жителей оставаться дома.

До этого во Владивостоке, рядом с кампусом ДВФУ, лиса бегала по дорогам вблизи людей. Очевидцы также сняли этот случай на видео. На кадрах видно, как хищник бежит по проезжей части, свободной от автомобилей.

Ранее в Уссурийский заповедник перевезли двух редчайших леопардов.