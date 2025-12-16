На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Сидите все дома»: редкий хищник игнорировал ПДД в Приморье и попал на видео

В Приморье на видео сняли, как тигр бегал по проезжей части на глазах у людей
В Приморском крае тигр гулял по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«В Приморье этой ночью здоровенный тигр по-хозяйски разгуливал прямо по центральной улице поселка. Кадры сняты прошедшей ночью в Пожарском районе в поселке Верхний перевал. Большая кошка внушительных размеров устроила променад спокойно разруливая по улице», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как хищник идет по проезжей части в необорудованном для пешеходов месте. Увидев автомобиль, тигр прыгает через забор частного дома. На записи также слышно, как местные жители призывают всех оставаться дома.

До этого во Владивостоке возле кампуса ДВФУ лиса бегала по дорогам рядом с людьми. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как хищник бежит по проезжей части, на которой нет автомобилей. На записи также слышно, как ребенок говорит, что лиса может их укусить, но животное подбегает к людям и садиться на дорогу.

Ранее волонтеры спасли на трассе М-4 собаку, которая пережила стрельбу и ДТП.

