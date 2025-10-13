В Уссурийский заповедник перевезли двух редчайших леопардов

В Уссурийский заповедник отправили двух леопардов по программе транслокации

В рамках нового этапа транслокации редкого дальневосточного леопарда молодых самку и самца переместили в Уссурийский заповедник. Об этом сообщает дирекция заповедников «Земля леопарда».

«По программе транслокации — переселения — особи из ядра единственной в мире дикой популяции этих кошек в нацпарке «Земля леопарда» перевозят в Уссурийский заповедник для создания новой группировки», — говорится в сообщении.

В Уссурийский заповедник отправили молодого леопарда (самца), возраст которого составляет около 2,5 года. Кроме того, специалисты переместили самку в возрасте около полутора лет. Отмечается, что животные хорошо перенесли процесс транслокации, они здоровы.

В августе ученые национального парка «Земля леопарда» получили новые снимки самки дальневосточного леопарда по кличке Алекса, которая пережила серьезную травму в Китае.

Алекса попала в металлическую петлю браконьеров в 2014 году, когда покинула территорию России и пересекла границу с Китаем. Снимки фотоловушек тогда показывали глубокие раны, и специалисты практически не давали надежды на спасение. Однако уже в 2016 году леопарда зафиксировали с двумя котятами, а в мае 2018 года она появилась со вторым потомством.

Ранее рабочий случайно столкнулся с дальневосточным леопардом и снял его на видео.