Россиянам рассказали, как защитить подростков от вербовки в сети

Киберэксперт Воронин: подросткам нужно объяснить, как происходит вербовка в сети
Monkey Business Images/Shutterstock/FOTODOM

Важно защищать подростков от вербовки в интернете, приводя им примеры реальных случаев и объясняя, к чему приводит общение с заинтересованными в этом людьми. Об этом RT рассказал руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

«С подростками необходимо обсудить данный вопрос в целом и рассказать, как происходит вербовка, зачем это делается, кто в этом заинтересован», — предупредил эксперт.

Он отметил, что важно донести до подростка, что такое общение нередко приводит к совершению правонарушений, за которые предусмотрена уголовная ответственность. При этом следует приводить в пример конкретные случаи из реальной жизни. Благодаря этому удастся объяснить опасность и важность вопроса.

По словам специалиста, одну из основных ролей играть доверительное общение подростка с родителями. Он должен понимать, что в случае получения сообщений или звонков от неизвестных лиц необходимо рассказать об этом взрослым, а не вступать в диалог.

До этого член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских говорил, что проблема втягивания молодого поколения в экстремистские движения стала особенно актуальна. Он допустил, что в ближайшее время будет создана рабочая группа, главной задачей которой будет разработка конкретных методик, правил и подходов, с помощью которых удастся выявить ростки экстремизма среди детей и подростков и своевременно их пресечь.

Ранее были раскрыты способы уличить соседей в воровстве чужого Wi-Fi.

