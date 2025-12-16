В Госдуме планируют создать рабочую группу после нападения на школу в Одинцово

Проблема втягивания молодого поколения в экстремистские движения в последнее время стала особенно актуальна. С ней необходимо бороться. Такое мнение в разговоре с «Парламентской газетой» выразил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских, комментируя нападение на Успенскую среднюю школу в Одинцовском городском округе.

«Мы видим, что это уже не первый подобный инцидент за последние годы. И несмотря на то, что мы уже много сделали в этом направлении — в частности, усилили ответственность за пропаганду экстремизма среди молодежи и формирование молодежных деструктивных ячеек — работы впереди еще много», — сообщил парламентарий.

Альшевских допустил, что в ближайшее время в Госдуме будет создана рабочая группа, в которую войдут представители профильных комитетов, ведомств и экспертного сообщества. Ее главной задачей будет разработка конкретных методик, правил и подходов, с помощью которых удастся выявить ростки экстремизма среди детей и подростков и своевременно их пресечь.

По словам парламентария, такая работа должна затронуть педагогический состав, школьных психологов, правоохранительные органы и других. Он объяснил, что особенно важно сделать эти методики и рекомендации конкретными рабочими инструкциями, благодаря применению которых в будущем удастся не допустить подобных трагедий.

Напомним, утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка «Горки-2» ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По информации Telegram-канала SHOT, нападение совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. Его мотивы неизвестны. Подростка задержали прибывшие на место силовики, когда тот заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учащихся.

Ранее губернатор Подмосковья назвал нападение на школу в Одинцово трагедией.