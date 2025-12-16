На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме планируют создать рабочую группу после нападения на школу в Одинцово

В ГД хотят создать рабочую группу для противодействия молодежному экстремизму
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Проблема втягивания молодого поколения в экстремистские движения в последнее время стала особенно актуальна. С ней необходимо бороться. Такое мнение в разговоре с «Парламентской газетой» выразил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских, комментируя нападение на Успенскую среднюю школу в Одинцовском городском округе.

«Мы видим, что это уже не первый подобный инцидент за последние годы. И несмотря на то, что мы уже много сделали в этом направлении — в частности, усилили ответственность за пропаганду экстремизма среди молодежи и формирование молодежных деструктивных ячеек — работы впереди еще много», — сообщил парламентарий.

Альшевских допустил, что в ближайшее время в Госдуме будет создана рабочая группа, в которую войдут представители профильных комитетов, ведомств и экспертного сообщества. Ее главной задачей будет разработка конкретных методик, правил и подходов, с помощью которых удастся выявить ростки экстремизма среди детей и подростков и своевременно их пресечь.

По словам парламентария, такая работа должна затронуть педагогический состав, школьных психологов, правоохранительные органы и других. Он объяснил, что особенно важно сделать эти методики и рекомендации конкретными рабочими инструкциями, благодаря применению которых в будущем удастся не допустить подобных трагедий.

Напомним, утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка «Горки-2» ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По информации Telegram-канала SHOT, нападение совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. Его мотивы неизвестны. Подростка задержали прибывшие на место силовики, когда тот заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учащихся.

Ранее губернатор Подмосковья назвал нападение на школу в Одинцово трагедией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами