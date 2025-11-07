На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Раскрыты способы уличить соседей в воровстве чужого Wi-Fi

IT-эксперт Воронин: низкая скорость интернета – признак, что Wi-Fi воруют соседи
true
true
close
Depositphotos

Если скорость интернета внезапно снизилась, то это может быть одним из сигналов того, что к Wi-Fi подключились соседи. Точно выяснить это можно с помощью панели управления роутером, объяснил RT замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ им. Ломоносова Тимофей Воронин.

Изучить панель управления роутером можно через приложение или браузер. Если кто-то несанкционированно подключился к сети, то там отобразится неизвестное устройство, пояснил эксперт. В случае, если догадки подтвердятся, он посоветовал сменить пароль на более сложный, а также воспользоваться специальной функцией, которая разрешит подключать к Wi-Fi только известные устройства.

Лучше всего установить максимально сложный пароль, который будет включать в себя цифры, строчные и прописные буквы, символы, отметил Воронин.

«Также следует установить собственный пароль для доступа к панели управления роутером», — заключил специалист.

До этого доктор технических наук и заведующий кафедрой радиоволновых процессов и технологий РТУ МИРЭА Михаил Костин в беседе с «Газетой.Ru» отмечал, что при установке роутера лучше сменить заводской пароль, а также отключиться от устаревших протоколов маршрутизатора, например, WEP. Еще один способ защиты – смарт-антенны роутера, которые позволяют подключаться к нему устройствам, находящимся только в периметре вашей квартиры.

Ранее россиянам объяснили, как защитить домашний Wi-Fi от взлома и утечки данных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами