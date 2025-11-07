Раскрыты способы уличить соседей в воровстве чужого Wi-Fi

Если скорость интернета внезапно снизилась, то это может быть одним из сигналов того, что к Wi-Fi подключились соседи. Точно выяснить это можно с помощью панели управления роутером, объяснил RT замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ им. Ломоносова Тимофей Воронин.

Изучить панель управления роутером можно через приложение или браузер. Если кто-то несанкционированно подключился к сети, то там отобразится неизвестное устройство, пояснил эксперт. В случае, если догадки подтвердятся, он посоветовал сменить пароль на более сложный, а также воспользоваться специальной функцией, которая разрешит подключать к Wi-Fi только известные устройства.

Лучше всего установить максимально сложный пароль, который будет включать в себя цифры, строчные и прописные буквы, символы, отметил Воронин.

«Также следует установить собственный пароль для доступа к панели управления роутером», — заключил специалист.

До этого доктор технических наук и заведующий кафедрой радиоволновых процессов и технологий РТУ МИРЭА Михаил Костин в беседе с «Газетой.Ru» отмечал, что при установке роутера лучше сменить заводской пароль, а также отключиться от устаревших протоколов маршрутизатора, например, WEP. Еще один способ защиты – смарт-антенны роутера, которые позволяют подключаться к нему устройствам, находящимся только в периметре вашей квартиры.

Ранее россиянам объяснили, как защитить домашний Wi-Fi от взлома и утечки данных.