Риелтор объяснил, как обезопасить себя от мошенников при покупке квартиры

Риелтор Апрелев посоветовал при покупке жилья использовать безналичный расчет
Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM

При покупке квартиры важно не только провести юридическую проверку документов, но и оценить, реальны ли намерения у продавца, вплоть до запроса справок из психоневрологического диспансера. Такой совет в интервью RT дал основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Лучше всего, если сделку будет сопровождать юрист, специализирующийся на анализе истории перехода прав собственности, отметил эксперт.

Также он порекомендовал выяснить, где будет жить продавец после сделки, согласны ли с продажей его родственники и на что будут потрачены деньги.

«Посмотреть, сколько эта квартира продается в базах данных, соответствует ли эта цена рыночной. Если человек говорит, что он срочно продает, это точно уже критерий того, что нужно посмотреть на эту ситуацию более пристально», — отметил Апрелев.

Чтобы минимизировать финансовые риски, следует использовать безналичный расчет с поэтапной выплатой денег: часть — после регистрации прав собственности, часть — после подписания акта прием-передачи квартиры, добавил он.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко до этого заявил, что в России нужно предусмотреть ответственность риелторов за участие в сделках по продаже квартир, которые впоследствии оспариваются бывшими собственниками, якобы находившимися под влиянием мошенников.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов призвал запретить прямые переводы денег при покупке квартир.

