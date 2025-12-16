В Госдуме предложили привлечь Росгвардию к охране школ

Депутат Госдумы Нина Останина выступила с инициативой предусмотреть в федеральном бюджете финансирование охраны российских школ силами Росгвардии. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По мнению Останиной, в России необходим переход к охране школ не частными охранными предприятиями, а профессиональными сотрудниками Росгвардии. По ее словам, стоимость таких услуг, устанавливаемая охранными организациями, оказывается неподъемной для образовательных учреждений, поэтому финансирование должно осуществляться государством за счет бюджета.

Депутат считает, что прошедшие в Санкт-Петербурге и Подмосковье нападения должны стать сигнальной лампочкой для ведомств. При этом она заявила о необходимости пересмотра национальных проектов в случае, если средств на обеспечение охраны школ окажется недостаточно.

Останина выступила со своим предложением на фоне инцидента, который произошел утром 16 декабря. Тогда в Успенскую школу подмосковного поселка Горки-2 ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По информации Telegram-канала SHOT, нападение совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. Его мотивы неизвестны. Школьника задержали прибывшие на место силовики, когда подросток заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учащихся.

Telegram-канал Baza сообщил, что нападавший был в футболке с надписью «No Lives Matter» («Ничьи жизни не важны»). Под таким названием существует организация, выступающая за насилие, терроризм и уничтожение человечества.

Ранее в Госдуме после инцидента в Одинцово потребовали усилить охрану российских школ.