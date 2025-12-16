На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пострадавших от поножовщины в школе Подмосковья детей госпитализировали

Львова-Белова: пострадавших детей от нападения в школе МО доставили в больницу
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Пострадавших детей в результате нападения на школу в Одинцово доставили медицинское учреждение. Об этом рассказала детский омбудсмен Мария Львова-Белова в Telegram-канале.

«Пострадавших детей доставили в Детский научно-клинический центр им. Л.М. Рошаля. Им оказывается необходимая помощь. Скорейшего выздоровления. Находимся на связи с региональным уполномоченным по правам ребенка Ксенией Мишоновой, которая навестит ребят», — заявила Львова-Белова.

До этого детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова пообещала, что всем, пострадавшим от нападения в Успенской школе в поселке Горки 2 Одинцовского городского округа будет оказана своевременная медицинская помощь. Общественница также призвала представителей прессы и блогеров не публиковать кадры ЧП, так как это может быть не этично по отношению к пострадавшим и их семьям.

16 декабря Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП в школе Одинцово. По предварительным данным, несовершеннолетний причинил ножевое ранение охраннику и одному из учеников учебного заведения, которого в итоге не удалось спасти.

Ранее учитель рассказал о напавшем на школу подростке.

