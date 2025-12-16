Омбудсмен Мишонова предложила запретить публикацию видео нападения в школе

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова раскритиковала публикацию видео нападения в школе в Одинцово в социальных сетях. Об этом общественница заявила в своем Telegram-канале.

«Считаю, (публиковать – прим. ред.) видео нападения в школе неприемлемым. Это совершенно не этично по отношению, в первую очень к пострадавшим, и к семье», – подчеркнула Мишонова.

Детский омбудсмен добавила, что выступает за запрет публикации фото и видеоматериалов с места преступления, и считает, что этот контент должен быть доступен исключительно сотрудникам правоохранительных органов в рамках следственных действий.

До этого Мишонова сообщила, что в настоящее время следственные органы выясняют мотивы преступления, всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Она также попросила представителей прессы воздержаться от публикации неподтвержденных данных.

16 декабря в Московской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия в Успенской школе в поселке Горки 2 Одинцовского городского округа. Предварительно, несовершеннолетний нанес ножевое ранение охраннику и одному из учеников учебного заведения. В результате полученного ранения ребенок не выжил.

Ранее в Петербурге девятиклассник напал с ножом на учительницу.