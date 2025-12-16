Пострадавшим окажут помощь после ЧП в школе в Одинцово

Омбудсмен Мишонова: пострадавшим от нападения на школу в Одинцово окажут помощь

После нападения в школе в Одинцово пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Об этом сообщила омбудсмен Московской области Ксения Мишонова в своем Telegram-канале.

«В школе в Одинцово нападение. Есть пострадавшие. На месте работают правоохранительные органы. Вся помощь и поддержка детям и взрослым будет оказана», — заявила общественница.

Мишонова уточнила, что в настоящее время мотивы этого преступления выясняет следствие. Она также обратилась с просьбой к представителям прессы воздержаться от публикации неподтвержденных данных.

16 декабря в Московской области возбуждено уголовное дело по факту происшествия в Успенской школе в поселке Горки 2 Одинцовского городского округа. Как отмечает Следственный комитет, несовершеннолетний нанес удар ножом охраннику и одному из учеников заведения. В результате полученного ранения ребенок не выжил. На место происшествия выехали следователи и криминалисты регионального СК. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предварительно, удар нанес 15-летний девятиклассник этой же школы.

Ранее в Петербурге девятиклассник напал с ножом на учительницу.