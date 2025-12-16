«Крыша поехала»: учитель рассказал о напавшем на школу подростке

Подросток, напавший на школу в Одинцово, в последнее время вел себя замкнуто и практически перестал посещать занятия. Об этом Mash рассказал учитель истории Успенской средней общеобразовательной школы.

По его словам, с начала второй четверти у школьника резко ухудшилась успеваемость: оценки снизились, а пропуски уроков стали регулярными. Педагог отметил, что подросток был тихим, однако в последний месяц фактически выпал из учебного процесса.

«Сказали, что в последнее время он начал учиться на двойки, начал пропускать. То есть крыша поехала у человека, видимо», — заключил он.

Похожую характеристику дали и одноклассники нападавшего. Они сообщили, что не видели его в школе несколько недель. По их словам, до произошедшего подросток выглядел спокойным и адекватным, обычно учился на тройки и четверки и не привлекал к себе внимания.

При этом школьники отмечали, что он часто шутил на темы, связанные с нацистами, а также увлекался оружием и военной тематикой. Друзей у него было немного, и чаще всего он общался с ними в интернете. По словам собеседников, перед нападением подросток полностью перестал приходить в школу.

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка «Горки-2» ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По информации Telegram-канала SHOT, нападение совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. Его мотивы неизвестны. Школьника задержали прибывшие на место силовики, когда подросток заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учащихся. Мальчика задержали.

