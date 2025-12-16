Стало известно о состоянии раненого охранника в подмосковной школе

Охранник, раненый девятиклассником подмосковной школы, находится в стабильном состоянии, угрозы жизни нет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, что 32-летний Дмитрий П. был доставлен в больницу с химическим ожогом лица I степени от перцового баллончика, а также ножевым ранением поясничной области.

До этого учительница начальных классов закрыла собой детей, когда подросток приближался к ним с ножом. Она быстро увела младшеклассников, когда нападавший отвлекся на охранника. Школьник распылил мужчине в глаза перцовый баллончик и ударил ножом в спину.

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка «Горки-2» ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По информации Telegram-канала SHOT, нападение совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. Его мотивы неизвестны. Школьника задержали прибывшие на место силовики, когда подросток заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учащихся.