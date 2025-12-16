На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Спровоцировать»: эксперт раскрыл цели «атаки» СБУ на подлодку в Новороссийске

Военэксперт Кнутов: диверсией в Новороссийске Киев хочет сорвать переговоры
Виталий Тимкив/РИА Новости

Диверсией с якобы уничтожением российской подводной лодки в Новороссийске Украина пытается спровоцировать Россию на ответные действия и в конечном счете сорвать переговорный процесс, «перетянув» на свою сторону США. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«На мой взгляд, провокации киевского режима включают в себя и удары беспилотниками по столичному региону, и по другим крупным городам, и в том числе даже по гражданским объектам. Основная цель – спровоцировать нас на неадекватные действия. То есть мы должны ответить жестко, нанести удар по каким-то гражданским объектам, например, в Киеве или в Одессе», — подчеркнул он.

Это, по словам Кнутова, Украина преподнесет в западных СМИ как «недоговороспособность России», после чего в европейских и американских изданиях «раскрутят эту историю».

Такую стратегию Киев использует для того, чтобы сорвать мирные переговоры и «перетянуть на свою сторону Соединенные Штаты Америки», считает эксперт.

«Основная задача – добиться того, чтобы США снова вернулись на сторону Киева, начали закачивать деньги в гигантских количествах и бесплатно поставлять оружие, и война снова заполыхала бы», — подытожил Кнутов.

Черноморский флот опроверг уничтожение российской подводной лодки в Новороссийске. При этом факт самой диверсии никто не отрицает. Что произошло и почему безэкипажному катеру противника удалось войти в акваторию морской базы — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее в акватории Черного моря ликвидировали украинские безэкипажные катера.

